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Diyarbakır’da 1070 personelle operasyon

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır’da 1070 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.

28.02.2022 - 09:05 |
Diyarbakır’da 1070 personelle operasyon

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “EREN KIŞ-27 (DİYARBAKIR-SARIM ÇAYI) J.ASB.ÇVŞ.ERDAL ŞEN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1070 personel [(69) operasyonel tim] görev alıyor.

Diyarbakır’da 1070 personelle operasyon

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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