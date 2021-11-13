Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 9 tutuklama

Bağlar'ın Mevlana Halit Mahallesi'nde, 26 Ekim gecesi iki grubun silahlı kavgasında tabanca ile vurulan B.K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde B.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olaya karışan ve B.K.’yi öldürülen kişi veya kişilerin belirlenmesi için 45 sokak ve 8 caddedeki 70 kamera kaydını inceledi.

Yapılan inceleme sonucu olaya karıştıkları belirlenen M.D. (21), D.H. (17), A.I. (21), T.A. (18), E.K. (15), Y.C. (15), M.S.Y. (16) ve B.A. (15) adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olayın failinin C.F. (26) olduğu tespit edildi. C.F., Bismil ilçesinde 2 adrese gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.