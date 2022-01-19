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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu'nun 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

19.01.2022 - 13:12 |
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 21-22 Mayıs tarihleri arasında 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu' düzenleyeceğiz" dedi. 

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, sempozyumla Kudüs ve bünyesinde bulunan Mescid-i Aksa ile İslam tarihinin yegane hatıraları ve tarihi süreç içerisinde etrafında gelişen dini, tarihi ve kültürel müktesebatının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu konuda yapılacak ilmi çalışmalar çerçevesinde halkın Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki ilgisinin arttırılması ve kadim İslam medeniyetine dair tarihi birikimin doğru bilgiler ile tespit edilmesi amaçlanıyor. 

TEBLİĞ ÖZETLERİ 11 ŞUBAT'A KADAR TESLİM EDİLECEK

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 11 Şubat 2022 tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler, 4 Mart 2022 tarihinde açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim edecekleri son tarih 15 Nisan 2022 olarak belirlendi. Sempozyumun yüz yüze veya çevrim içi mi olacağına salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde karar verilecek.

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