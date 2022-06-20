Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'İslam' açıklaması: Çalışmaya devam etmeliyiz!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Dini Yüksek İhtisas kursiyerleri için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin Diyanet Akademisi Başkanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatarak, bu çatı altında da ilk mezunlarını verdiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının dünyadaki Müslümanlarla iletişim ve işbirliği halinde küresel ölçekte hizmet sunan uluslararası bir kurum haline geldiğini ifade eden Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek batıda ve gerekse İslam dünyasındaki dini teşkilatlar içinde örnek bir kurum olma hüviyetine kavuşmuştur. Başkanlık olarak, bu durum bize sorumluluklarımızın ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar engin bir ufka sahip olmamız gerektiğini göstermektedir” dedi.

“İslam dini bütün insanlık için gönderildi”

Erbaş, İslam dininin bütün insanlık için gönderildiğini belirterek, “Bizler bütün insanlıktan sorumluyuz. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam etmeliyiz. Erdemli fert, faziletli toplum ve huzurlu dünya mefkuresini gerçekleştirmek için kendimizi çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.

“Dünyaya umut olmak gibi bir sevdamız olmalı”

Bugün insanlığın derin bir ahlak ve anlam krizi yaşadığına vurgu yapan Erbaş, “Yeryüzü devasa sorunlarla kuşatılmış durumdadır. Bütün bu sorunların temelinde ise inancı hayattan, bilgiyi ahlaktan, maddeyi manadan koparan bir hayat tasavvuru yer almaktadır. Başkaları buna sekülerizm derken biz dünyevileşme diyoruz. Bunun bir yansıması olarak bugün dini, ahlaki ve insani birçok değerin örselendiğini müşahede ediyoruz. Böyle bir zamanda bizim dünyaya umut olmak gibi bir sevdamız olmalı” ifadelerini kullandı.

“İnsanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak, kulluk sorumluluğumuzdur”

Erbaş, dünyada son çeyrek asırda teknolojik anlamda büyük ve hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Teknolojinin getirdiği imkanlar, bireysel ve sosyal hayatı son derece hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. İletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla gelişmesi, toplumlar ve kültürler arasındaki etkileşimi olağanüstü bir noktaya taşımaktadır. Bu sebeple sizlerden bu alandaki bilgi ve becerinizi de en üst düzeye taşımanızı istiyorum. Özellikle gençlerimizi ve nesillerimizi çağın bilinmezlikleri içerisinde sahipsiz bırakamayız. Doğru bilgi ile donanmış insanlar olarak bizim boş bıraktığımız alanları kirli emellere sahip odaklar tarafından nasıl istismar edildiğini hep birlikte görüyoruz. Unutmamalıyız ki, insanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak, bizim hem kulluk sorumluluğumuz hem de kanuni görevimizdir.”

“Din görevliliği temsilde büyük bir hassasiyet ister”

Din hizmetinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğine ve hataya tahammülün de en az olan bir hizmet alanı olduğuna değinen Erbaş, “Din görevliliği temsilde büyük bir hassasiyet ister. Bizim mesleki ya da kişisel bir hatamız sadece hata yapan kişi olarak bizi ilgilendirmiyor. Bu durum, hem görev yaptığımız kurumu hem de temsil ettiğimiz inanç ve değerleri ilgilendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Haseki, Konya Selçuk, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen, Kayseri, Trabzon, Rize Müftü Yusuf Karali, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olan toplam 286 kursiyere başarı plaketlerini Erbaş verdi. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, görevlerine başlamadan önce idari ve etkili iletişim alanlarında toplam 5 haftalık “Mesleki Gelişim Programı”na katılacak.

Mezuniyet törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, Dini Yüksek İhtisas Merkezi yöneticileri, öğretmenleri ve mezun olan kursiyerler katıldı.