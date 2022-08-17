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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depreminin 23. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

17.08.2022 - 11:32 | | İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz, milletimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı afetlerden ve tüm musibetlerden muhafaza eylesin” dedi.

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