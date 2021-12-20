Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Bakan Abdullah ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erbaş, Türkiye ile Malezya arasında din eğitimi alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını hatırlattı. TDV ile MAPIM arasında imzalanacak protokolle iş birliğinin daha da artacağını belirten Erbaş, “Dünyada pek çok bölge, devlet, şehir, o şehirlerde yaşanan mağduriyetler, mazlumiyetler var, bizim yardımımıza muhtaç. Cenab-ı Hak, ‘Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz’ buyuruyor. İşte o birlik, beraberlik içerisinde biz elimizden geleni yapalım, güçlerimizi birleştirelim ve mazlum insanların yanında olalım. Bu bizim için en büyük kazanç olacaktır inşallah” dedi.

“Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkiler her zaman iyi olmuştur”

Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah, kabulden dolayı Erbaş’a teşekkür ederek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olduğunu kaydeden Abdullah, Türkiye ve Malezya’nın birlikte insani yardım konusunda örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyabileceğini belirtti.

“İnsani Yardım ve Yardım Projeleri” protokolü

Görüşmenin ardından Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) arasında “İnsani Yardım ve Yardım Projeleri” protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iş birliği protokolünün önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: “İnşallah bu protokol doğrultusunda yapacağımız pek çok yardımı birlikte iş birliği içerisinde yapmaya gayret edeceğiz. Dünyada pek çok yerde mağdurlara, mazlumlara, fakir fukaraya, garip, guraba insanlara, yetimlere, öksüzlere biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak yıllardan beri çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. İnşallah bu güçlerimizi Malezya İslam Organizasyonu ile birleştirip daha güçlü bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin.”

Bakan Abdullah da, bu anın tarihi bir an olduğuna dikkat çekerek, “Bununla birlikte biz insani yardım için birliğimizi güçlendireceğiz. Birçok ülkedeki zarar görmüş, gerek savaştan gerek pandemiden gerekse başka başka felaketlerden zarar görmüş insanlara yardım edeceğiz. İnşallah bununla birlikte, birlikte çalışarak İslam ümmetini daha da iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Bu konuda her iki organizasyon da kendilerini gayet adamış şekilde çalışacaklar inşallah. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Türkiye Diyanet Vakfı adına TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ile Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu adına MAPIM Başkan Yardımcısı Ahmed Sani Bin Abdul Alim Arabi protokolü imzaladı.