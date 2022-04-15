Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, genÃ§lerle iftar yaptÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ ileÂ Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Yusuf DoÄŸan,Â BaÅŸkent Millet BahÃ§esi'ndeÂ genÃ§lerle iftar yaptÄ±. Programda konuÅŸan ErbaÅŸ, ramazan ayÄ±nÄ±n Kur'an-Ä± Kerim ayÄ± olduÄŸunu belirterek, "Kur'an, ramazan ayÄ±nda nazil olmuÅŸtur, inmiÅŸtir. Ramazan ayÄ±, oruÃ§ ayÄ±. Cenab-Ä± Hak buyuruyor ki;Â 'Sizden Ã¶nceki Ã¼mmetlere farz kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gibi size de oruÃ§ tutmak farz kÄ±lÄ±ndÄ±. Umulur ki korunursunuz.' Korunmak iÃ§in oruÃ§ tutuyoruz, ibadet ediyoruz"Â diye konuÅŸtu.

'GÃœVENÄ°LÄ°RLÄ°K, MÃœSLÃœMAN ÅžAHSÄ°YETÄ°N EN Ã–NEMLÄ° VASIFLARINDANDIR'

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼venilir insanlar olduÄŸunu ifade eden ErbaÅŸ, konuÅŸmasÄ±nda Hz. Muhammed'in 'MÃ¼slÃ¼man insanlarÄ±n elinden ve dilinden emniyette, emin olduÄŸu kimsedir'Â sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bizden, biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan emin olmalÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Emin Muhammed'in Ã¼mmetiyiz, Muhammed-Ã¼l Emin, gÃ¼venilen Muhammed. GÃ¼venilirlik, MÃ¼slÃ¼man ÅŸahsiyetin en Ã¶nemli vasÄ±flarÄ±ndan birisidir. KonuÅŸtuÄŸu zaman doÄŸru sÃ¶yler, yalan sÃ¶ylemez."

'SECDE, MÃœSLÃœMANIN RABBÄ°NE EN YAKIN OLDUÄžU YERDÄ°R'

ErbaÅŸ, 2 yÄ±ldÄ±r teravih namazlarÄ±nÄ±n camilerde kÄ±lÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â hatÄ±rlatarak, "RamazanÄ±n sÃ¼sÃ¼ teravih namazÄ±, kaÃ§Ä±rmayÄ±n sevgili genÃ§ler. Teravih namazÄ± vesilesiyle 40 secde yapÄ±yoruz. Secde, MÃ¼slÃ¼manÄ±n Rabbine en yakÄ±n olduÄŸu yerdir, kÄ±ymetini bilelim. GeÃ§en 2 yÄ±l gidemedik, Ã¶zledik, hasretini Ã§ektik" ifadesini kullandÄ±.