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Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muafiyeti iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16.05.2022 - 17:59 | | DHA
Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muafiyeti iddiasına yalanlama

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağı'na dair haber ve yazıların yer aldığı belirtilerek, "16 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 24 Mart 2022 tarih, 31788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanunun 10/A maddesinde, 'Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir' hükmü yer almaktadır. Bu kanun maddesi, bir muafiyeti içermemekte olup Diyanet Akademisi'nde eğitim gören aday din görevlilerinin eğitimi süresince askerlik hizmetlerinin tecil edileceğini karara bağlamaktadır" denildi.

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