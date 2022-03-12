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Dışişleri'nden Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı’na saldırıya kınama

Yemen'de Sana Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

12.03.2022 - 15:55 |
Dışişleri'nden Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı’na saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen’deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz." denildi.

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