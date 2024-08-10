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Dışişleri: İsrail’i durdurmak için adım atmayanlar bu suçlara ortak oluyor

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" açıklamasını yaptı.

10.08.2024 - 14:43 |
Dışişleri: İsrail’i durdurmak için adım atmayanlar bu suçlara ortak oluyor

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edildi:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

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