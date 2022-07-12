Dışişleri: BM'nin Suriye’ye yönelik yardım mekanizmasını uzatması memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Söz konusu BM mekanizmasının, kuzeybatı Suriye’deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada şu sözlere yer aldı:

"Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir."