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Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’deki Megi kasırgası sonucunda meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlere ve hükümetine taziye mesajı yayımladı.

14.04.2022 - 08:24 | | İHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’deki Megi kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Filipinler’in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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