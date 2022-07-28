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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali'de meydana gelen terör saldırısı kınanarak, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

28.07.2022 - 00:25 |
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'nin Afgoye ve Marka şehirlerinde bugün (27 Temmuz) gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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