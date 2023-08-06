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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen tren kazasından dolayı taziye mesajı yayımladı.

06.08.2023 - 22:53 | | İHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı taziye mesajında, “Pakistan’da bugün (6 Ağustos) Karachi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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