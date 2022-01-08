DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Pakistan ve MÄ±sÄ±r'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Pakistan'Ä±n Rawalpindi bÃ¶lgesindeki Murree ÅŸehrinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle araÃ§larÄ±nda mahsur kalan en az 16 kiÅŸinin donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir. Bu elim olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeÅŸ Pakistan halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" denildi.

MÄ±sÄ±r'daki trafik kazasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iseÂ "MÄ±sÄ±rda bugÃ¼n El-Tor kentinden SÃ¼veyÅŸe giden otobÃ¼sÃ¼n bir minibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralananlara acil ÅŸifa, MÄ±sÄ±ra baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â