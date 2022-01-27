Dışişleri Bakanlığı'ndan OECD açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "OECD Konseyi'nin, 25 Ocak 2022 tarihli toplantısında, ülkemizin de desteğiyle, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Peru ve Romanya'yla katılım görüşmelerini başlatma kararı almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, kurucu üyesi olduğu OECD'nin temel değer ve ilkeleri ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yaygınlaştırılmasına büyük önem atfetmektedir" denildi.

Sürecin, OECD'nin küresel etkinliğini artıracağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sürecin tüm aday ülkeler bakımından tekemmülünün ortak değerlerimizin ve ilkelerimizin küresel ölçekte benimsenmesine katkı sağlayarak, OECD'nin küresel etkinliğini daha da arttıracağına ve uluslararası sorunlarla baş edilmesindeki öncü rolünü pekiştireceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Peru ve Romanya'ya üyelik görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli reformları yapmak suretiyle OECD standartlarına ve enstrümanlarına uyum sağlamaları sürecinde de gerekli desteği vermeyi sürdüreceğiz."