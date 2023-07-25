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Dışişleri Bakanlığından Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıları kınadı.

25.07.2023 - 21:57 | | İHA
Dışişleri Bakanlığından Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kopenhag’da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.
Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummalarının ve bu provokasyonlara koruma sağlamalarının, olayların neden olacağı sonuçların vahametini göremediklerini gösterdiği belirtilen açıklamada, "Bu tarz saldırılar, sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar vermektedir. Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır” ifadelerine yer verildi.

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