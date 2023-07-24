Dışişleri Bakanlığından Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır” denildi.