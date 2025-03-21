GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz

21.03.2025 - 18:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından Gazze'de inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetledi.

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumlularının er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vereceği belirtildi.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

İstanbul Barosu yöneticilerinin görevlerine son verildi!
#Gündem

İstanbul Barosu yöneticilerinin görevlerine son verildi!

Burdur Geleneksel El Sanatları Festivali başladı! 20 sanatçının eşsiz eserleri sergileniyor
#Gündem

Burdur Geleneksel El Sanatları Festivali başladı! 20 sanatçının eşsiz eserleri sergileniyor