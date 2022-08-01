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Dışişleri Bakanlığı: Bağdat’ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

01.08.2022 - 21:19 |
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat’ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın başkenti Bağdat’ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin biran evvel giderilmesini ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni ediyoruz. Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

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