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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara ile Kasyun Dağı’nda çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile Kasyun Dağı’nda çay içti.

22.12.2024 - 22:18 | | İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara ile Kasyun Dağı’nda çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.

Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.

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