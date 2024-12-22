Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara ile Kasyun Dağı’nda çay içti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile Kasyun Dağı’nda çay içti.
22.12.2024 - 22:18 | | İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.
Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.