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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı.

16.11.2024 - 21:01 |
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldığını belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinliğin gençlerin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Böyle değerli girişimleri desteklemekten ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç arkadaşlarıma çalışmalarında üstün başarı diliyorum."

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