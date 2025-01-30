GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

30.01.2025 - 20:25Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeler ele alınırken, ikili konular ve Türkiye- AB ilişkileri değerlendirildi.

    Güncel Haberler

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
    #Gündem

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

    Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
    #Gündem

    Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Jandarma'dan otel yangınına müdahale edilmediği iddialarına ilişkin açıklama
    #Gündem

    Jandarma'dan otel yangınına müdahale edilmediği iddialarına ilişkin açıklama