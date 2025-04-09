Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"HİÇBİR ÜLKEYLE ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK"



Suriye bağımsız bir ülke ve yeni bir Suriye ile karşı karşıyayız. Bizim bölge ülkeleriyle bir araya gelerek kurduğumuz platform, güvenlik sorunlarını mercek altına alan bu platform çok işe yarıyor. İsrail'in bölgedeki emellerini kullanarak Suriye'de karmaşa çıkarması kabul edilebilir değil. Türkiye olarak, Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Milli güvenliği tehdit edecek bir iç karışıklığa maruz kalmasını izleyemeyiz. Sadece bakmakla yetinmeyiz. Türkiye olarak ön alıcı tedbirlerle daha başlamadan sorunu sönümlendirmemiz gerekiyor. Suriye ile bizim birçok alanda işbirliğimiz var. Her şey çok yeni başlıyor. Birçok alanda atulması gereken adımlar var. Suriye, Türkiye'nin desteğiyle birçok sorunların üzerinden gelme niyetinde. Bunu da bölgedeki ülkeler biliyor. Belli miktar güvenlik işbirliği olur, terörle mücadeleyi bölgesel sorun ilan ettik. Dün Ürdün'deki toplantının devamı niteliğine Ankara'da bir toplantı düzenlendi.



"TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE DESTEK VERMESİ DOĞALDIR"

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Suriye'nin ihtiyacı olan birçok alanda Türkiye'nin destek vermesi doğaldır. Suriye bölgesel bir anlaşma yapmak isterse kendilerinin bileceği bir iştir. Kendi güvenlik değerlendirmelerimize ikili işbirliğimize hizmet edecek her konuya açığız. İsrail, son 4 aydır sistemli şekilde Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği günden itibaren düzenli ordunun kullanacağı ne kadar hava üssü varsa hepsini tahribat ediyor. Sistemli şekilde yapıldığını görüyoruz. Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Bize etkisi dokunacak bir istikrarsızlık alanı oluşuyorsa, biz sessiz kalamayız. Adımlarımızı atarız. Gazze'yi esas alan bir Ortadoğu perspektifine baktığımızda ABD'nin Netanyahu'ya tabiri caizse ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor. Trump iktidara gelirken hem Filistin, hem Ukrayna'da savaşları sonlandırmayı vaat ederek geldi. Hem Ukrayna'da hız kazandı hem de Gazze'de bir adım attı, umarım ikincisi de gelir. İsrail'e bir çerçeve çizilmesi gerekiyor.

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TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ



Bu kendi aralarında bir iktidar savaşı aslında. Burada patron kim savaşı. Burada artık adının konması gerekiyor. Siyonizme sempatisi vardır vs. ama günün sonunda şunu duymak istemez, 'Bu da İsrail'in adamı çıktı'. Cumhurbaşkanımızın karar vereceği bir konu. Benim değerlendirmem şu olur, burada bizim birinci önceliğimiz bölgede herkes kendi güvenlik önlemlerini yerine getirirken kimse kimseyle çatışmamalı. Suriye'de de operasyonlar yaparken, o bölgede uçak uçuran İsrail'le belli bölgede çatışmasızlık olması gerekiyor. Bunu temin edici teknik temasların olması normal. Muhalif unsurların birbirini yanlış anlamasını önleyici teknik temasların olduğunu söyleyebilirim. İhtiyaç oldukça, iki ayda üç ayda bir mesela. Bizim prensipte mutabık kaldığımız husus bölgedeki aktörler orada sadece İsrail değil, Rus askeri gücü var doğuda Irak askeri unsurları var bunlarla bir koordinasyon halinde olmak operasyon yaparken atılması adımlar bunlar.



"TEMEL SORUN ALANI GAZZE'DİR"



Bizim anormalleşmemiz Gazze sorunu üzerinden oldu. Cumhurbaşkanımız iradesini o şekilde ortaya koydu. Yine bugün 29 kişi öldürüldü. Geçtiğimiz yıl boyunca soykırım devam etti. Bu uzun zamandır devam eden bir sorun. İsrail'e bunu dedik, kasıtlı olarak sivillerin öldürülmesi, Gazze'de soykırım işlenmesi bunu biz anlamayız, düzelmesi gereken budur. Mescid-i Aksa'yla ilgili ilhak konuları bizim için hassas konulardır. Bu sadece Türkiye için değil bölgenin sorunu. Bizim İsrail ve zulmüne karşı ortaya koyduğumuz tavır insanlık onurunun ortaya koyması gereken tavırdır. Suriye'de ihtiyaç oldukça çatışmasızlık durumu var ama temel sorun alanı Gazze'dir.



"TRUMP, CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGI DUYUYOR"



Bizim Suriye'de vatandaş olarak kaybımız yok. 8 Aralık'tan itibaren alt yapı ve üs yapı düzenli orduya ait vuruluyor. Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye'ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri duruşları önemli. Trump, Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor. Cumhurbaşkanımızla kendisi arasında özdeşlik kuruyor. Bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu başarılar, küresel lider oluşu, Trump gibi gerçek liderlik hususunda hassasiyet gösteren biri için örnek oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın da kendisine yönelik teveccühü var.



ERDOĞAN-TRUMP NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?



Liderlerin irade beyan ettiği bir konu. Ne zaman ve nerede olacağını şu an konuşuyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşecek.

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CAATSA YAPTIRIMLARI



Takılmamızın bir gerekçesi vardı. Trump ve Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra başlatılan bir hareketin ivme kazandığını düşünüyorum. CAATSA bir kanun. Kanunda bir takım şeyler yapılması gerekebilir. Bu konuda hukukçular çalışıyorlar. ABD'deki yeni yönetim konuyu çalışıyorlar.