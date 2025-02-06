Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İlk günden bu yana milletimizle omuz omuza, yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz."

Bakan Fidan, yaşanan felaketin ardından desteğini esirgemeyen "dost ve kardeş" ülkelere şükranlarını sundu.