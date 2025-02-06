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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

06.02.2025 - 12:04Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybedenleri rahmetle anarak ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İlk günden bu yana milletimizle omuz omuza, yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz."

Bakan Fidan, yaşanan felaketin ardından desteğini esirgemeyen "dost ve kardeş" ülkelere şükranlarını sundu.

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