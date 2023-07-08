Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bugün (8 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.