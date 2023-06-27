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Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ’da Kurban Bayramı Resepsiyonu’na katıldı

Karadağ’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ İslam Birliği’nin Kurban Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı.

27.06.2023 - 10:50 | | DHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ’da Kurban Bayramı Resepsiyonu’na katıldı

Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Podgoritsa’da Karadağ İslam Birliği’nin Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği etkinliğe iştirak etti ve Rifat Fejzic ile görüştü. Etkinliğe Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ve Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de katıldılar” denildi.

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