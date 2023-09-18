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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la bir araya geldi.

18.09.2023 - 22:24 | | İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO’nun genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alındı.

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