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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna’dan 310 Türk vatandaşın daha yola çıktığını, toplam tahliyenin 11 bin 24 kişi olduğunu açıkladı.

04.03.2022 - 23:22 |
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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