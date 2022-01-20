GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz”
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz”
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz” dedi.

20.01.2022 - 01:31 | | İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve TBMM Dostluk Grubu Başkanları Toplantısı’na katıldı. Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, “Latin Amerika'yla ilişkilerdeki hedefimiz, takım ruhuyla ortak bir gelecek için iş birliğimizi derinleştirmek. Biz hem Batı'yla hem Doğu'yla aynı anda konuşabilen, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz. 11-13 Mart'ta gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nun ikincisine Latin Amerika'dan bu yıl geniş bir katılım bekliyoruz. Şu ana kadar katılımını teyit eden dışişleri bakanı sayısı 6'yı geçti. Dünyanın her yerinden katılım teyitleri geliyor. Dünyadan toplamdan şu ana kadar teyit eden dışişleri bakanı sayısı 39 oldu. Dünyanın her yerinden herkesi davet ediyoruz. Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Mısır’ı davet ettik. Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz. Brezilya'dan bir davet geldi, Güneyden başlayacağız. Orta Amerika'ya kadar 4 ya da 5 ülkeyi ziyaret edeceğiz. Bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için mevkidaşlarımızla ve kabul ederlerse liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştireceğimizi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Mehmetçik'ten 3 bin 450 metrede eksi 17 derecede nöbet!

    Mehmetçik'ten 3 bin 450 metrede eksi 17 derecede nöbet!

    ABD Başkanı Biden: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek

    ABD Başkanı Biden: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz”

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz”

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmetçik'ten 3 bin 450 metrede eksi 17 derecede nöbet!

    Mehmetçik'ten 3 bin 450 metrede eksi 17 derecede nöbet!

    Sıradaki Haber
    ABD Başkanı Biden: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek

    ABD Başkanı Biden: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 19 Ocak Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 19 Ocak Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Gamze Özlü 2022 yılı Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti

    Gamze Özlü 2022 yılı Gayrimenkul Sektöründen Bahsetti

    Sıradaki Haber