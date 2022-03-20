DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KaymakcÄ±, Almanya'ya gidiyor

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan,Â Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AB BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Faruk KaymakcÄ± ile Almanya Federal CumhuriyetiÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Sekreteri Andreas Michaelis arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek ikili siyasi istiÅŸarelerle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada "TÃ¼rkiye-Almanya Siyasi Ä°stiÅŸareleri, Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AB BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i SayÄ±n Faruk KaymakcÄ± ve Almanya Federal Cumhuriyeti DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Sekreteri BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andreas Michaelis arasÄ±nda 21 Mart 2022 tarihinde Berlin'de gerÃ§ekleÅŸtirilecektir. Ä°stiÅŸareler vesilesiyle Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KaymakcÄ±, Almanya BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± ve Federal Meclisinde de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaktÄ±r.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin, yeni iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ±n ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinin tÃ¼m veÃ§heleriyle ele alÄ±nmasÄ± ve baÅŸta Ukrayna olmak Ã¼zere gÃ¼ncel bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸ-veriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir" denildi.