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Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.

18.02.2023 - 01:56 | | Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

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