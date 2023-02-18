Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.
18.02.2023 - 01:56 | | Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.
Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.