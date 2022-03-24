BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Afganistan'da bugÃ¼n baÅŸlayan yeni eÄŸitim dÃ¶neminde, orta Ã¶ÄŸretimdeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamanÄ±n devam ettirilmesini Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±lÄ±yoruz.Â Yeni eÄŸitim dÃ¶neminde kÄ±z Ã§ocuklarÄ± dahil tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitimlerine devam etmesi esas itibariyle bizatihi Afgan halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun beklentisidir.Â Afganistan GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti'ne Ã¶ncelikle Afgan halkÄ±nÄ±n yararÄ± iÃ§in kapsayÄ±cÄ± bir ÅŸekilde bir an evvel her yaÅŸta kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da eÄŸitimine izin verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor, bu zor gÃ¼nlerde Afgan halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi vurguluyoruz" denildi.