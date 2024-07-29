Diriliş Cola kimin, kime ait? Diriliş Cola nerede, hangi marketlerde satılıyor?

Yerli ve milli kola olan Diriliş Kola tanıtıldı. Görüntüler ilk kez sosyal medyada paylaşılırken vatandaşlar sahibinin kim olduğu merak konusu oldu.

DİRİLİŞ COLA KİMİN?

Kayalı Grup şirketi altında üretilen Diriliş Cola’nın sahibi İsmail Kayalı’dır. Diriliş Cola %100 yerli olduğunu ifade etmektedir. Buna göre Diriliş Cola yerli malıdır.

DİRİLİŞ COLA KİMİN, KİME AİT?

Kayalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kayalı’nın hayata geçirdiği Diriliş Cola’nın üretim süreçleri merak ediliyor. Resmi internet sitesinde henüz bu konu hakkında bilgi yer almazken, Diriliş İçecekleri’nin Adana’da üretildiği düşünülüyor.

Diriliş Kola hakkında şirketin resmi web sayfasında yer alan ifadeler şu şekilde;

“Diriliş Cola, günlük enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizi canlandırmak için tasarlanmış özel bir içecektir. Bu içecek, içeriğinde bulunan özel bileşenler sayesinde enerjinizi artırmaya ve vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olur.”

DİRİLİŞ KOLA NEREDE, HANGİ MARKETLERDE VAR?

Diriliş Kola'nın seri üretimi yeni başlamış olup, şu anda satış noktaları hakkında net bilgi bulunmamaktadır.

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