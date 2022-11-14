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Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı

Çorum'da M.Y., evin bodrum katında tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı. Evden bir el silah sesi duyulurken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, ikna çalışmaları sürüyor.

14.11.2022 - 01:37 | | Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)
Dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı

Olay, akşam saatlerinde Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katından tartışma sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 8 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen M.Y.'nin, kapısını açmadığı evde bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini, av tüfeğiyle rehin aldığı tespit etti. 

6 SAATTİR İKNA EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

Çorum'da 4 katlı binanın bodrum katında dini nikahlı eşi Merve K.'yı tüfekle rehin alan Mustafa Y.'yi, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, 6 saati bulan ikna çalışmaları devam ediyor.

SORUN DEVAM ETMİŞ

Müzakereci polislerden talebi üzerine pencereden yiyecek uzatılan Mustafa Y.'nin, geçen yıl 22 Ağustos'ta kentte girdiği berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu, aralarında iş yeri sahibi, çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin aldığı, polisin 5 saat süren çabası sonucu ikna edildiği ortaya çıktı

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