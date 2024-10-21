Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı!

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında kameralar önünde öpüşmesiyle gündeme gelmişti.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. İnceleme sonucunda Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Dilan Polat'ın partisine ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi tepkiler geldi.