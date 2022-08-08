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GündemDevlet Bahçeli, Hakan Ural’a yeni sezonda başarılar diledi….
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Devlet Bahçeli, Hakan Ural’a yeni sezonda başarılar diledi….

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programı “Neler Oluyor Hayatta” yeni sezona merhaba dedi. Programın ilk yayınında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakan Ural’a başarılar mesajı iletti.

08.08.2022 - 14:10 |
Devlet Bahçeli, Hakan Ural’a yeni sezonda başarılar diledi….

 

DEVLET BAHÇELİ: “İYİ Kİ VARSINIZ…”

Neler Oluyor Hayatta yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den program sunucularından Hakan Ural’a “Hayırlı olsun.” mesajı geldi. Ural, bu anlamlı mesajın ardından “Kendisini çok sever ve sayarım. Ülkenin birliğinde büyük katkısı var. Almış olduğu sorumluluğun hakkı ödenmez. Duygulanıyorum çünkü yaptığına sahip çıkmak deniliyor. Hem sahip çıkıyor hem iyi ki varsınız diyor.” sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!

 

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