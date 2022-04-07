Deste deste binlerce liralık banknot ele geçirildi!

Iğdır'da son günlerde piyasaya sürülen sahte paraların artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Iğdır'da yaşayan bir kişinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden sahte para temin ettiği ve temin edilen sahte parayı da Iğdır'da piyasaya süreceği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı takip sonucu şüpheli, 663 adet 100 liralık sahte banknotu satmak üzereyken gözaltına alındı. Söz konusu kişiye yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli de yakalanırken, sahte banknotlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.