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Dernek binasında böyle basıldılar! 84 kişi yakalandı

Eskişehir'de 2 dernek binasına düzenlenen baskında kumar oynayan 84 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 112 bin 224 lira idari para cezası kesildi.

15.11.2021 - 13:21 | | DHA
Dernek binasında böyle basıldılar! 84 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binalarında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Dernek binasında böyle basıldılar 84 kişi yakalandı

Baskında kumar oynayan 84 kişi, yakalandı. Şüphelilere kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 112 bin 224 lira idari para cezası kesildi.

Dernek binasında böyle basıldılar 84 kişi yakalandı

Dernek sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Dernek binasında böyle basıldılar 84 kişi yakalandı

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