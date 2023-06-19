Derin dondurucuda 4 ceset! İzmir'deki vahşette katil yakalandı, şoke eden detaylar ortaya çıktı...

İzmir Bayraklı'daki bir evde 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın cansız bedeni bulundu. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

İhbar üzerine eve giren ekipler derin dondurucuda 3 ceset buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KATİL YAKALANDI

A Haber'de yer alan bilgilere göre, Türkmenistan uyruklu katil zanlısı Çeşme'de yakalandı. Zanlının 4 kişiyi ilaçla uyutup, parçalara bölerek derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA

Bayraklı ilçesinde cesetleri dondurucuda bulunan Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"AİLE İÇİ FACİA OLDUĞUNU DUYDUK"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.