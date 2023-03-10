GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Depremzedeler ile ilgili yeni karar!
ABONE OL

Depremzedeler ile ilgili yeni karar!

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem nedeniyle yerlerini değiştiren vatandaşların haklarının korunmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

10.03.2023 - 07:34 | | İHA
Depremzedeler ile ilgili yeni karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yerleşim yerlerini değiştiren vatandaşlara kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

GÜNCEL HABERLER

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

Acil durum fonu planı: Maaşınızdan aylık 500 TL yeterli, işte biriktirilmesi gereken para miktarı

Acil durum fonu planı: Maaşınızdan aylık 500 TL yeterli, işte biriktirilmesi gereken para miktarı

İstanbul'da deprem göçü! Rota belli oldu

İstanbul'da deprem göçü! Rota belli oldu