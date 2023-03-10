Depremzedeler ile ilgili yeni karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yerleşim yerlerini değiştiren vatandaşlara kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.