Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu

Bakan Soylu, depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, vefat edenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.

"ENKAZ KALDIRMA ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Enkaz kaldırma işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Bir hafta 10 güne kadar esnaflarımıza yerler verilecek." dedi.

"DEVLETİMİZ BÜYÜK BİR GAYRETLE SAHADA"

Dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, "Devletimiz büyük bir gayretle sahada mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

"BİRİMLERİMİZ BÖLGELERE AYRILDI"

Seçimlere ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "14 Mayıs'ta milletimiz tercihlerini kullanacak. Bizim devlet olarak güvenliği sağlamak... Bütün güvenlik birimlerimiz bölgelere ayrıldı. Yüzlerce görevimiz var, bunları takip edeceğiz. Demokratik seçimlerin bütün unsurların ortaya konulması noktasında çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.