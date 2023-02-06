Depremle ilgili yalan paylaÅŸÄ±mlara soruÅŸturma

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KahramanmaraÅŸ PazarcÄ±k ilÃ§esi merkezli meydana gelen ve Ã§evre illerde de etkisini gÃ¶steren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarÄ±ndan, yanlÄ±ÅŸ veya doÄŸruluÄŸu bulunmayan Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± bilgileri sÄ±rf halk arasÄ±nda endiÅŸe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliÄŸindeki yorum, beyan ve aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlar ile ilgili olarak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.