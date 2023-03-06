Depremden etkilenen işletmelere e-ticaret desteği

Program KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin E-Ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsıyor.

17 Şubat 2023’te hayata geçirilen “Her Sipariş, Bir Destek” projesiyle Deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sunan şirket, projeyi deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtı. Depremin ardından esnaf ve KOBİ’lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla ilk etapta, bölgedeki iş ortaklarının satış gelirlerinin tamamı, kesintisiz, komisyonsuz ve vade süresiz işletmelere aktarılıyor.

Buna ek olarak satıcıların daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla her bir işletmeye HepsiAds üzerinden reklam ve tanıtım desteği de sağlanıyor. Şirketin tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.