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Depremden etkilenen 11 ildeki tapu işlemlerinde yeni dönem!

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde konut ve işlemleri gibi taşınmazlar ile ilgili tapu işlemlerinde kullanılan, resmi senet ve tescil istem belgesinde, “depremler sonrasında tarafların zemin durumunu bildiklerini, zemin ile tapu kaydı arasındaki olası farklılıktan doğacak hukuki sorumluluğun kendilerine ait olduğu” şeklinde beyana yer verilecek.

10.03.2023 - 08:49 |
Depremden etkilenen 11 ildeki tapu işlemlerinde yeni dönem!

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden tapu müdürlüklerine gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 8 Şubat 2023 itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde deprem felaketi nedeniyle OHAL ilan edildiği anımsatıldı.

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Depremler nedeniyle oluşan hasar ve değişikliklerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından takip ve tespit yükümlülüğü olmadığı hatırlatılan yazıda, konuyla ilgili uyarıya yer verildi.

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Buna göre, depremin yaşandığı bölgelerde alınıp satılan sağlam mülkler için sorumluluk yazısı istenecek. Belgelerle ilgili talepte bulunan kişiler, bu ibareler hakkında bilgilendirilecek.

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