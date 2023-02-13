Depremde Kahramanmaraş Cezaevi'nden firar etti, Amasya’da yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Furkan Taşkömür, firar etti. ‘Uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve Amasya'ya geldiği belirlenen firari için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Amcasının yanında olduğu tespit edilen Furkan Taşkömür, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.