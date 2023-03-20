Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Sezer, can kaybının 50 bin 96'ya yükseldiğini, yaralı sayısının da 107 bin 204 olduğunu açıkladı.

AFAD Başkanı, bölgede toplam 35 bin 250 arama kurtarma personelinin 26 bin 32 enkazda çalışma yaptığını belirtti. 90 ülkeden 11 bin 488 kişinin arama kurtarma faaliyetlerinde çalıştığını aktardı.

Sezer, 11 ilde toplam 1 milyon 895 bin 348 binaya ilişkin tespit yapıldığını da kaydetti.