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Depremde anne- babası ölen 2 yaşındaki kıza akrabası sahip çıktı

Kahramanmaraş’ta, depremde anne ve babasını kaybeden, Suriye uyruklu Ensaf El Asvar'a (2), akrabaları sahip çıktı. Küçük kız, kuzeninin ailesiyle çadır kentte kalmaya başladı.

17.02.2023 - 17:05 | | Ergün AYAZ- Murat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Depremde anne- babası ölen 2 yaşındaki kıza akrabası sahip çıktı

Kahramanmaraş’ta depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören bazı kişiler, 12 Şubat Stadyumu’nda oluşturulan çadır kente yerleştirildi. Depremde annesi ve babası ile aynı apartmanda oturdukları akrabalarını kaybeden Ensaf El Asvar, enkazdan sağ kurtarıldı.

Küçük kıza ise akrabaları sahip çıktı. Ensaf El Asvar'ın dayısının oğlu Ethem Reşit (21), çadır kente yerleştiklerini ve küçük kızın tüm yakın akrabalarını kaybettiğini belirterek, "Bizim apartman yıkılmadı, hasar gördü ama akrabalarımızın olduğu apartman yıkıldı. Şu anda bizim baktığımız yeğenimin annesi, babası, nenesi, dedesi, halası, teyzesi ve akrabaları öldü. Onların hepsi bir apartmanda oturuyordu. Küçük yeğenim, tek kaldı. Bir tek o kaldı, kimsesi kalmadı. Biz hastanede bulduk yeğenimi. Annem için gittiğimde orada bulduk ve aldık. Kendisine biz bakıyoruz" dedi.

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