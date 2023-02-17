Deprem felaketinde 12. gün! İşte bölgede son durum...

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 12. gününde dakika dakika yaşananlar:

07.06 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde Akademi Hastanesi'nin enkazından kurtarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca: "Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz" dedi.

07.04 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

01.40 Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

00.13 Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

CAN KAYBI 38 BİNİ AŞTI

00.08 AFAD: Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.