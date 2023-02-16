Deprem felaketinde 11. gün! İşte bölgede son durum...

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 11. gününde dakika dakika yaşananlar...

01.25 Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

00.36 Adıyaman’da çökerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel’in gözaltına alınan sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

00.00 Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 15 kişi tutuklandı.

23.31 İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım yapılacağı aktarıldı.

22.47 Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgelerindeki aktif çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelibolu'dan gelen 2'nci Kolordu İstihkam Alayı Arama Kurtarma Bölüğü, Hatay Gazi Mahallesi'nde enkazda arama faaliyetine aydınlatmalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

21.50 Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 46 kişi, Kayseri’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Getirilen 2 depremzedenin İslahiye’deki enkazdan 14’üncü ve 16’ncı saatlerde çıkarılan 2 kardeş olduğu öğrenildi.